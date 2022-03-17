تكليف عددًا من الضباط بوزارة الداخلية بمهام مديري أمن لعدد من المنافذ

طرابلس 17 مارس 2022 (وال)- أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، القرار رقم ( 465 ) لسنة 2022 م؛ بشأن تكليف عددًا من الضباط بمهام.

ونصت المادة الأولى من القرار؛ على تكليف عميد شكري عبدالله سلطان العزابي مديرًا لأمن منفذ رأس أجدير البري، وتكليف عميد سعد محمد علي العكوكي مديرًا لأمن منفذ مطار بنينا، وتكليف عقيد محمد إبراهيم علي عامر مديرًا لأمن منفذ مطار مصراته الدولي، وتكليف عقيد عادل يونس الجليدي بشو مديرًا لأمن منفذ مطار معيتيقة الدولي.

وألزمت المادة الثانية الجهات المختصة بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف احكامه. (وال)

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