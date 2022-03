أسعار النفط تُعاود الارتفاع ومخاوف من نقص الإمدادات الروسية￼

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 8%، حيث انتعش السوق بعد عدة أيام من الخسائر مع تركيز متجدد على نقص الإمدادات في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات على روسيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 8.62 دولار، أو 8.79% لتبلغ عند التسوية 106.64 دولار للبرميل، وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020، في حين ارتفع خام غرب تكساس الأميركي 7.94 دولار أو 8.35% إلى 102.98 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وفي الجلسات الثماني الأخيرة، وصل سعر برميل النفط إلى 139 دولارا في أقصى ارتفاع له قبل أن يبلغ 98 دولارا في أقل مستوى تداول له، أي بفارق يزيد عن 40 دولارا.

وقال متعاملون ومصرفيون ومحللون إن ذلك دفع العديد من المستثمرين إلى الخروج، وأوجد مناخا لمزيد من التقلبات الشديدة في الأسعار في الأسابيع المقبلة.

وحظرت دول عديدة شراء النفط الروسي لمعاقبة موسكو بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا قبل نحو 3 أسابيع.

يُشار إلى أن روسيا هي أكبر مصدر للنفط الخام ومنتجات الوقود في العالم.

