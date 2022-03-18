خاص.. بعد إستلامه مباشرةً وزارة الخدمة المدنية..”العابد” يزف خبراً ساراً يخص الإفراجات المالية

قال وزير العمل والخدمة المدنية “علي العابد” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية: بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية “م. عبد الحميد الدبيبة” وتوصياته لتوفير الخدمات وتسيير الأمور والإفراج عن مرتبات المواطنين في القطاع العام والشركات والجهات العامة تم اليوم إحالة كشوفات للإفراجات المالية الدفعة الثانية التي تم الإفراج عليها من لجنة الإفراجات المالية وهي عددها أكثر من 62ألف موظف موزعة على 36 ألف 463 موظف إنطبقت عليهم شروط الإفراج تابعين لوزارة التربية والتعليم .

وتابع بالقول: والباقي 25 ألف و753 موظف موزعين على 198 قطاع ووحدة إدارية إنطقبت عليهم شروط الإفراج والذين تمت إحالتهم لوزارة المالية والتي تقوم بالتالي بالإفراج عن مرتبات الموظفين المعنيين وهذه الخطوة من ضمن خطة عودة الحياة وهناك إفراجات أخرى في الدفعة الثالثة سوف يتم إحالتها للإفراج عليها وهي حالياً تحت المطابقة في لجنة الإفراجات المالية .

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