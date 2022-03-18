خاص.. لجنة تنظيم ملف العلاج بالساحة المصرية تناشد المسؤولين بالإسراع في إحالة الوديعة تفادياً لتوقف الخدمات العلاجية لعدد 379 حالة بشكل كلي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على بيان لجنة تنظيم ملف العلاج بالساحة المصرية بياناً بشأن أشارت فيه إلى الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم ملف العلاج بالساحة المصرية والذي أفضى إلى تمكين أكثر من 835 حالة مرضية بالعلاج بأكبر المستشفيات ومد جسور الثقة والتعاون مـع مزودي الخدمة أساسها المصداقية والموثوقية والتي أفضت إلى تلقى أكثر من 83 % من المرضى الموجودين بالسـاحة على خدماتهم العلاجية.

كما أفضت هذه التفاهمات إلى الحصول على الخدمات والجرعات المجانية بضمان 50 % من قيمة العلاج ، والحصول على تخفيضات على أسعار الإجراءات العلاجية تصل إلى 70 % وانهاء معاناة مرضى متواجدين بالساحة لأكثر من 18 شهر .

وأن هذه التفاهمات تفضي في الأساس إلى إبرام برتوكولات علاجية مع المراكز المختصة بليبيا تضمن توطين العلاج بالداخل وتوظيف المخصصات المالية المنفقة في الخارج وانعكاسها على المراكز وتدريب الكوادر الليبية ونقل الخبرة من خلال استجلاب العناصر الطبية المصرية للداخل، حيث إن أساس الموضوع متعلق بضرورة توفر المخصصات المالية التي تضمن استكمال علاج المرضى المتواجدين بالساحة لدى مـزودي الخدمات العلاجية وتأخر إجراءات إحالة الوديعة المالية للساحة والمقدرة بقيمة 3 مليون دولار لأكثر من شهر ونص لتغطية تكاليف استكمال العلاج الجاري للحالات المتواجدة.

وكذلك مما سيلسف كافة الجهود التي بدلت وتؤدي إلى فقدان مصداقية العمل وتعثر الإجراءات المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي، وناشدت أيضاً كافة المسؤولين بالدولة بالإسراع في إحالـة الوديعة للسـاحة بأسرع وقت ممكن تفادياً لتوقف الخدمات العلاجية لعدد 379 حالـة بشكل كلي والإضرار بهـم مـن خـلال تعثر الخطة العلاجية المعتمدة لهـم وتحييد هـذا الملف عن التجاذبات القائمة وعدم تحميلهم تبعات ذلك وضرورة تحمل المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية اتجاههم.

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