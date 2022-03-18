“المالية” تنفي ما ورد اليوم حيال استلامها بيانات تخص الإفراجات

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بأنها لم تستلم أية بيانات تخص موضوع الإفراجات بتاريخ م2022/مارس/17 م، وذلك بالإشارة إلى الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم بشأن إحالة بيانات معلمين وموظفين تابعين لوزارة التربية والتعليم ممن لم تصرف مرتباتهم من تاريخ شغلهم لوظائفهم لعدم استيفاء بعض الإجراءات القانونية التي من أهمها عدم وجود ملاك وظيفي معتمد من جهة الاختصاص (وزارة الخدمة المدنية) وعدم جود التغطية المالية .

وأكدت على ايلاء هذا الموضوع العناية اللازمة والتزامها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يحال إليها مستقبلاً من إجراءات ذات علاقة بالإفراجات بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والإدارية وتوفر التغطية المالية.

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