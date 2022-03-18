أسعار برميل النفط اليوم تقفز مع عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الروسية الأوكرانية

واصلت أسعار برميل النفط الارتفاع، اليوم الجمعة 18 مارس 2022، في نهاية أسبوع ثالث متقلب مع عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، مما أثار مخاوف من تشديد العقوبات واضطراب إمدادات النفط لمدة طويلة.

وقفزت اسعار العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار، بما يعادل 2.3%، إلى 109.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفعت نحو 9% أمس الخميس في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.

وصعدت اسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.75 دولار، أو 2.7%، إلى 105.73 دولار للبرميل، بعد قفزة 8% أمس.

ولكن رغم الانتعاش، تتجه عقود الخامين القياسيين نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض بنحو 4%. ونزلت الأسعار من أعلى مستوياتها في 14 عاماً التي بلغتها قبل أسبوعين تقريباً.

وقال جاستن سميرك كبير الاقتصاديين في وستباك في سيدني: “ما زلت أتوقع المزيد من التقلبات. لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين”.

التقلبات على مدار الأسبوع قادها نقص في الإمداد ناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا وتعثر مفاوضات فيينا، وتضاؤل مخزونات النفط ومخاوف من تضرر الطلب جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وبلغت أسعار برنت ذروة عند 139.13 دولاراً للبرميل في السابع من آذار/مارس لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، حيث جرى تداولها عند 102 دولار أمس الخميس. وكانت مستوياتها تحوم عند 99 دولاراً قبل بداية العملية الروسية في 24 شباط/فبراير. – وكالات