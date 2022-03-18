اقتصاد

الإفراج عن أكثر من 62 ألف مرتب لموظفي القطاع العام

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية الخميس الإفراج عن أكثر من 62 ألف مرتب لموظفين يتبعون القطاعات العامة في الدولة ممن انطبقت عليهم شروط الإفراج المحددة من وزارة المالية.

وبحسب الإعلان، فإن قرار الإفراج جاء بتوصيات من الوزير المكلف علي العابد، مبينة أن المعلمين والموظفين في وزارة التربية والتعليم بلغ عدد مرتباتهم المفرج عنها أكثر من 36 ألفا، فيما بلغ إجمالي مرتبات العاملين المفرج عنهم من باقي القطاعات الإدارية المختلفة نحو 25 ألفا موزعين على 198 وحدة إدارية.

وقال العابد في تصريح سابق لقناة 218 إن عدد العاملين في القطاع العام فاق مليونين وخمسمئة ألف موظف، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في جذب الباحثين عن العمل.

 

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قناة 218 الليبية

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