الإفراج عن أكثر من 62 ألف مرتب لموظفي القطاع العام

أعلنت وزارة الخدمة المدنية الخميس الإفراج عن أكثر من 62 ألف مرتب لموظفين يتبعون القطاعات العامة في الدولة ممن انطبقت عليهم شروط الإفراج المحددة من وزارة المالية.

وبحسب الإعلان، فإن قرار الإفراج جاء بتوصيات من الوزير المكلف علي العابد، مبينة أن المعلمين والموظفين في وزارة التربية والتعليم بلغ عدد مرتباتهم المفرج عنها أكثر من 36 ألفا، فيما بلغ إجمالي مرتبات العاملين المفرج عنهم من باقي القطاعات الإدارية المختلفة نحو 25 ألفا موزعين على 198 وحدة إدارية.

وقال العابد في تصريح سابق لقناة 218 إن عدد العاملين في القطاع العام فاق مليونين وخمسمئة ألف موظف، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في جذب الباحثين عن العمل.

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