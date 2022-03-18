“نورلاند”: أمريكا تقترح آلية جديدة لإدارة إيرادات النفط الليبية

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، إن بلاده تقترح آلية قصيرة الأمد، أكثر تنظيما وبإشراف مالي، لإدارة إيرادات النفط لمساعدة الليبيين.

ونقلت وكالة أنباء “رويترز”، عن “نورلاند”، قوله إن القضية، هي التوصل إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشعب، مشيراً إلى أن هذا محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة، بحسب “رويترز.

إن المقترحات الأمريكية تهدف إلى ضمان أن لايحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.