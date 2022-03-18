خاص.. وكيل وزارة المالية يؤكد على ضرورة دعم مؤسسة النفط والنآي بها عن أي تجاذبات تعيق إحالة الإيرادات للحساب العام

إلتقى السفير الأمريكي لدى ليبيا نورلاند مع زملائه الرئيسين الممثلين لمجموعة العمل الاقتصادية والمتمثلين في منسق الأمم المتحدة راي زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والسفير المصري تامر مصطفى، وكذلك محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وممثل عن الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية.

وأشار “عكرة” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أثناء النقاش أكد على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من مستوى الانتاج في ظل الأسعار الراهنة، والنآي بها عن أي تجاذبات تعيق إحالة عائداتها لحساب الإيراد العام، بإعتباره قوت لجميع الليبيين.

كما أكد على ضرورة دعم القطاع الصحي وتوفير الخدمات والأدوية وحلحلة مشاكل ساحات العلاج بالخارج، كما أكد دعمه لجهود توحيد المرتبات من خلال جدول موحد لكافة العاملين بالقطاع الحكومي والإفراج على مرتبات الموظفين الجدد المحالة من وزارة الخدمة المدنية.

واختتم حديثه بضرورة استكمال مشاريع التنمية وعودة الحياة، وكذلك أكد على ضرورة توفير التجهيزات والكتب المدرسية للطلاب.

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