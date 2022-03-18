مشاورات إضافية بين تونس والنقد الدولي حول برنامج التمويل

يزور خبراء من صندوق النقد الدولي تونس الشهر الجاري؛ لإجراء مزيد من المناقشات مع السلطات بشأن برنامج تمويل محتمل يدعمه الصندوق.

وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أن الزيارة تأتي بعد عدة أشهر من المشاورات مع السلطات التونسية بشأن طلبها برنامجا مدعوما من الصندوق، مشيرًا إلى إحراز تقدم بشأن فهم السياسات الإصلاحية في البلاد.

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، من جهته، عن رفضه للإصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية بما في ذلك تجميد الأجور في القطاع العام لمدة خمس سنوات وإلغاء الدعم بالكامل في غضون أربع سنوات.

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