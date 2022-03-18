توالي وصول السلع الغذائية الأساسية عبر ميناء طرابلس

كشف الناطق باسم مصلحة الجمارك الرائد، فهمي الماقوري، في تصريح لـ “218”، عن الكميات التي تسلمها ميناء طرابلس البحري خلال الفترة من 30 يناير وحتى منتصف مارس الجاري.

وذكر الماقوري أن أرصفة الميناء استقبلت أكثر من 27 ألف طن من الشعير، وأكثر من 20 ألف طن من القمح، إلى جانب وصول 152 ألف طن من الذرة، مشيرًا إلى أن الإحصائيات شملت وصول خمسة آلاف طن من الصويا وأكثر من 83 ألف طن من السكر المكيس.

وأكد أن مصلحة الجمارك تولي اهتماما واسعا للتسريع في إتمام إجراءات دخول البضائع عبر موانئ البلاد كافة؛ تلبية احتياج السوق المحلي مطمئنًا المواطنين بشأن وجود كميات كافية من السلع الأساسية المتنوعة.

وتشهد أسواق بيع المواد الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا في المدن الليبية كافة طال غالبية السلع الأساسية والخبز، إذ شملت موجة الارتفاع سلع السكر والدقيق والأرز والطماطم، وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي؛ فقد سجل التضخم العام ارتفاعا بنسبة 4,1%، وفق آخر نشرة صادرة عنه.

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