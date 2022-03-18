اقتصاد

روسيا تسدد أكثر من 117 مليون دولار فوائد لسندات أجنبية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة المال الروسية سداد أول دفعة فوائد لسندات أجنبية بقيمة بلغت 117,2 مليون دولار، متجنبة أول تخلف لسداد ديونها منذ قرن من الزمن.

وأوضحت وزارة المال الروسية أنها أرسلت الأموال إلى مصرف أجنبي في 14 مارس الجاري، وبعد دقائق؛ أعلنت الحكومة أن الدفعة تمت بالدولار، وليس الروبل بعدما هددت موسكو مرارًا بتسديد ديونها الخارجية بالعملة الروسية.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن روسيا لديها كل الوسائل والإمكانات اللازمة لتجنب التخلف عن السداد، مضيفًا أنه إذا حدث تقصير فسيكون أمرًا مصطنعًا بطبيعته.

وكان أمام موسكو حتى 16 من مارس الجاري لسداد هذا المبلغ الذي يشكل دفعة أولى من سلسلة دفعات مترتبة في مارس وأبريل المقبل.

 

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قناة 218 الليبية

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