خاص.. مصدر بالديوان يكشف لصدى تفاصيل وأسباب إيقاف عدد من المسؤولين بالسفارة الليبية بإيطاليا

كشف مصدر مسؤول بديوان المحاسبة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل إيقاف عدد من موظفي احتياطياً عن العمل وهم عمر الترهوني سفير ليبيا بإيطاليا ومحمد تيكة ملحق صحي بالسفارة الليبية بروما وهيام أبوبريدعة رئيس قسم الشؤون الإدارية بالسفارة .

حيث أفادنا المصدر بالديوان بالقول: هذا الإيقاف جاء علي خلفية مخرجات اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس الديوان رقم759 لسنة 2021م بشأن فحص ومراجعة حسابات السفارة الليبية بإيطاليا وما أفضت إليه من تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية متبثة بالمستندات وأدالة الاثبات ومنها محاضر جمع الاستدلالات التي فتحت لكل المشمولين بهذه التجاوزات ومنها المشمولين بقرار الإيقاف.

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