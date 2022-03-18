كوريا الجنوبية تنشئ خطوط تسوية لتمويل التجارة مع روسيا

تعتزم كوريا الجنوبية إنشاء خطوط تسوية مؤقتة بين البنوك المحلية وفروعها في روسيا في محاولة لمساعدة شركاتها التي تواجه صعوبات في التمويل مع روسيا بسبب العقوبات العالمية.

وتهدف خطوة كوريا الجنوبية إلى التقليل من استخدام البنوك العالمية الوسيطة، حيث تحاول الجهات المقرضة تجنُّب المعاملات مع روسيا بسبب العقوبات؛ مما يؤدي إلى تأخير أو رفض معالجة المدفوعات المالية.

ووفقًا للجنة الخدمات المالية فإن حسابات التسوية الجديدة؛ لن يُسمح باستخدامها في المعاملات مع البنوك الروسية أو العناصر المدرَجة في قائمة العقوبات العالمية المفروضة ضد موسكو.

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