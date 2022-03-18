اقتصاد

كوريا الجنوبية تنشئ خطوط تسوية لتمويل التجارة مع روسيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعتزم كوريا الجنوبية إنشاء خطوط تسوية مؤقتة بين البنوك المحلية وفروعها في روسيا في محاولة لمساعدة شركاتها التي تواجه صعوبات في التمويل مع روسيا بسبب العقوبات العالمية.

وتهدف خطوة كوريا الجنوبية إلى التقليل من استخدام البنوك العالمية الوسيطة، حيث تحاول الجهات المقرضة تجنُّب المعاملات مع روسيا بسبب العقوبات؛ مما يؤدي إلى تأخير أو رفض معالجة المدفوعات المالية.

ووفقًا للجنة الخدمات المالية فإن حسابات التسوية الجديدة؛ لن يُسمح باستخدامها في المعاملات مع البنوك الروسية أو العناصر المدرَجة في قائمة العقوبات العالمية المفروضة ضد موسكو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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