برنامج الأغذية العالمي يحذر من انهيار سلاسل الإمداد في أوكرانيا

أكد برنامج الأغذية العالمي، أن سلاسل إمداد الغذاء في أوكرانيا تنهار، في ظل تدمير قطاعات من البنية التحتية وخلو الكثير من متاجر البقالة والمخازن من السلع.

وأوضح منسق الطوارئ المعني بالأزمة الأوكرانية ببرنامج الأغذية العالمي جيكوب كيرن، أن حركة السلع في أوكرانيا تتباطأ بفعل انعدام الأمن وعزوف السائقين، مُعبّراً عن مخاوف بخصوص الوضع في المدن المحاصرة مثل ماريوبول، حيث لم تعد قوافل البرنامج قادرة على دخول المدينة.

وأضاف كيرن أنه مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق، يُعبّر برنامج الأغذية العالمي عن قلقه أيضاً من تأثير الأزمة الأوكرانية على أمن الغذاء عالمياً.

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