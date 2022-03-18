وزارة الصناعة تشكل لجنة لحصر مخزون الدقيق في البلاد

دعا وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، إلى الاسراع في الإجراءات اللازمة لحصر الكميات الموجودة من القمح ومخزون الدقيق، للتوصل لحل الأزمة الراهنة بأقرب وقت.

وباشرت اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة، الخميس، والمعنية بمتابعة إنتاج مادة الدقيق في السوق الليبي عملها لوضع آلية مناسبة للتغلب على الأزمة في البلاد، عبر التواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة ونقابة الخبازين والشركة الوطنية للمطاحن بنغازي، والشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة طرابلس، وشركات المطاحن الخاصة على مستوى ليبيا.

وأعدت اللجنة نموذجاً موحداً لمتابعة وحصر كميات المواد الخام من القمح، وكميات المخزون من إنتاج مادة الدقيق، بعد تصاعد المخاوف من تعرض البلاد لأزمة في الإمدادات، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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