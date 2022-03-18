“الصور” يخاطب الدبيبة لتمكين موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي من ممارسة اختصاصاتهم

أكد مصدر خاص لصدى الاقتصادية على قيام النائب العام “الصديق الصور” بتوجيه كتاب مراسلة إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” تشير إلى البلاغات الواردة من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين لهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلفين من قبل النائب العام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد بقيام مسؤولين من وزارة المالية وبعض المصالح الحكومية الأخرى يمنعهم من ممارسة اختصاصاتهم طبقاً لأحكام القانون مستغلين ذلك ما نتج عنه من تحقيقات في القضية المشار إليها بتوجيه تهمة ممارسة مقتضيات وظيفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من غير أنه تكون له صفة من السلطة التشريعية والذي استغل لغرض غير قانوني من قبل بعض الجهات العامة والخاصة للتنصل والتهرب من رقابة الهيئة وطنية لمكافحة الفساد على إجراءاتهم الإدارية والمالية والاحتجاج على أن الهيئة غير شرعية؛ كما تسببو في تعطيل الاستدلالات لموظفي الهيئة ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي الذين يمارسون في اختصاصاتهم عملا بالمادة رقم(3) من القانون رقم 11لسنة 201‪4 بإنشاء الهيئة والوطنية لمكافحة الفساد تحت إشراف النيابة العامة.

حيث طالب منهم التعميم على الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات والمؤسسات والمراكز والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء لتمكين موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي من ممارسة اختصاصاتهم وذلك لتبعيتهم في اعمالهم للإشراف النيابة العامة طبقاً لأحكام القانون.

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