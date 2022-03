وكالة الطاقة الدولية تدعو إلى خفض استهلاك النفط

دعت وكالة الطاقة الدولية، أمس الجمعة، الحكومات إلى تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوكالة إن “المقترحات العشرة التي قدمت في تقرير، بما في ذلك زيادة العمل من المنزل وتقليل حدود السرعة، يمكن أن تخفض استهلاك النفط بين الاقتصادات المتقدمة بمقدار 2.7 مليون برميل في اليوم خلال الأشهر الأربعة المقبلة”.

في غضون ذلك، واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس الجمعة، في نهاية أسبوع ثالث متقلب، بعد أن أثار التقدم البطيء في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الخام لفترة طويلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار أو 1% إلى 107.78 دولار للبرميل، بعد صعودها حوالي 9% أمس الخميس في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.24 دولار أو 1.2% إلى 104.22 دولار للبرميل، بعد قفزة بنسبة 8% أمس الخميس، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

هذا وتتجه عقود الخامين القياسيين نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض بأكثر من أربعة بالمئة بعد أن تم تداولها في نطاق 16 دولارا. وانخفضت الأسعار من أعلى مستوياتها في 14 عاما التي بلغتها قبل نحو أسبوعين.

وجاءت التقلبات على مدار الأسبوع بسبب نقص في الإمدادات ناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا وتعثر المحادثات النووية مع إيران وتضاؤل مخزونات النفط ومخاوف من تضرر الطلب جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

