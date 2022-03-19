“أبوجناح” يشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات للمرضى الذين يتلقون العلاج

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف «رمضان أبوجناح»، مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية، وذلك بحضور السفير الليبي بدولة تركيا «مصطفى القليب» والقنصل العام لليبيا بدولة تركيا «صلاح الكاسح» ،وأعضاء اللجنة المكلفة بتسديد مستحقات المستشفيات التركية.

تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين بدولة تركيا، حيث قدمت اللجنة المشكلة تقريرًا عن أعمالها ،كما طرحت الآلية المتبعة لتقديم تقارير التدقيق في المطالبات المالية المستحقة على الدولة الليبية، إلى جانب آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية، بشأن التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر.

من ومن جهة أكد “أبوجناح” على ضرورة التنسيق مع المستشفيات قبل إحالة المرضى ،وتحديد التخصصات الطبية التي يمكن علاجها في الساحة التركية، مشدداً على ضرورة تسهيل الإجراءات للمرضى الذين يتلقون العلاج، بالإضافة إلى ضرورة الإستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية ،ونقل المعرفة وربط المهارات من خلال التدريب والتدريب المصاحب المتمثل في إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن تم متابعته في ليبيا.

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