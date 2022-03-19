تشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة تتابع سير العمل بمشروع صالة الركاب بمطار بنينا الدولي

توجه مدير فرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بمدينة بنغازى “عبدالناصر نجم” بزيارة لمشروع إنشاء صالة الركاب بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي رفقة رؤساء اقسام الخصخصة، وذلك في إطار متابعة المشاريع الاستثمارية المعتمدة من الهيئة.

حيث التقى وفد الهيئة مع مدير عام مصرف التجارة والتنمية القائم على انشاء المشروع ومدير المشروع بالشركة المنفذة X port Group ، كما اطلع على عرض مرئي لمشروع إنشاء صالة الركاب بمطار بنينا بسعة ، (اثنان مليون وخمسمائة مسافر )

2500000 , سنوياً وفق المواصفات والمعايير الدولية ، والخدمات والمرافق بالمشروع الذي يتضمن كذلك سوق حرة ومكاتب لرجال الأعمال .

وفي ختام الزيارة أشاد مدير فرع الهيئة بمدينة بنغازي بجهود القائمين على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد بعشرة أشهر، حيث من المنتظر افتتاح صالة الركاب خلال شهر أبريل المقبل، مؤكداً على أن مشروع إنشاء صالة الركاب بمطار بنينا نتاج جهود الهيئة في تحريك عجلة الاستثمار وتطوير البنية الأساسية بدولة ليبيا بما يعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المكانية وتشجيع القطاع الخاص بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي.

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