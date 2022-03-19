وزير الصناعة والمعادن يشدد على ضرورة الإسراع في الإجراءات لحصر الكميات الموجودة من القمح ومخزون الدقيق

عقدت لجنة متابعة إنتاج مادة الدقيق في السوق الليبي لوضع آلية مناسبة لتغلب على أزمة الدقيق في البلاد بقرار من وزير الصناعة والمعادن تم تكوين هذه اللجنة لمتابعة إنتاج مادة الدقيق في السوق الليبي .

حيت قامت بأعداد نموذج موحد لمتابعة وحصر كميات المواد الخام من القمح وكميات المخزون من انتاج مادة الدقيق، وذلك

بتواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة ونقابة الخبازين وشركة الوطنية للمطاحن بنغازي وشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة طرابلس وشركات المطاحن الخاصة على مستوى ليبيا .

وفي ختام الاجتماع شدد الوزير بالإسراع في الإجراءات الازمة لحصر الكميات الموجودة من القمح ومخزون الدقيق لتوصل لحل الازمة الراهنة بأسرع وقت .

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