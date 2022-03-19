ميناء الخمس يستقبل أكثر من 30 ألف طن من الوقود

وصلت إلى ميناء الخُمس عدد من السفن التجارية محملة بسلع متنوعة ومختلفة مستوردة للقطاعين العام والخاص

وباشرت الفرق الفنية في مرفأ الخُمس في تفريغ حمولة الباخرة “شييب “، التابعة للوكيل الملاحي شركة “المرجان الأحمر”، وعلى متنها 167 سيارة وشاحنة.

وبحسب البيانات الحديثة لإدارة الميناء فقد استقبلت الأرصفة التجارية سفينة الحاويات “كونت شيب”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الرواد”، المحملة بـ 400 حاوية.

ودخلت إلى الرصيف النفطي الناقلة “ارين”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “جرمة”، تحمل أكثر من 30 ألف طن من الوقود، دون تحديد ما إن كانت الشحنة بنزين أو ديزل.

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