اقتصاد

ميناء الخمس يستقبل أكثر من 30 ألف طن من الوقود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء الخُمس عدد من السفن التجارية محملة بسلع متنوعة ومختلفة مستوردة للقطاعين العام والخاص

وباشرت الفرق الفنية في مرفأ الخُمس في تفريغ حمولة الباخرة “شييب “، التابعة للوكيل الملاحي شركة “المرجان الأحمر”، وعلى متنها 167 سيارة وشاحنة.

وبحسب البيانات الحديثة لإدارة الميناء فقد استقبلت الأرصفة التجارية سفينة الحاويات “كونت شيب”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الرواد”، المحملة بـ 400 حاوية.

ودخلت إلى الرصيف النفطي الناقلة “ارين”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “جرمة”، تحمل أكثر من 30 ألف طن من الوقود، دون تحديد ما إن كانت الشحنة بنزين أو ديزل.

 

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قناة 218 الليبية

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