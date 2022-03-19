ماهي الطرق المتوفرة والحلول المطروحة لتوفير السلع الأساسية؟.. مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد يُجيب

تحدث مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد “مصطفى قدارة” في تصريحٍ صحفي حول وضع أسعار السلع وترك المناخ التنافسي للتجار حيث قال : سنة 2019 كانت ‪السنة الأكثر استقراراً في الأسعار وهناك تنافس قوي لدرجة أن بعض السلع لم يتم تسويقها، المشكلة في القطاع الخاص والعام أن الدولة عندما تريد معرفة نتائج بعض السلع وكم الكمية نرى أن القطاع الخاص لا يُعطي المعلومة أو الرقم والرصيد الحقيقي، فتمت المطالبة بإدارة هيئة عامة للحبوب تتولاها الدولة وتشرف عليها، لتعمل على مخزون استراتيجي وتستورد القمح، ونحن نعتبر الدولة الوحيدة التي تستورد كمية قليلة من القمح بمليون طن قمح، حيث أن القطاع الخاص يبذل مجهوداً لتوفيره ولكن الأسعار العالمية للقمح ارتفعت والدولار أيضاً.

وأضاف “قدارة” : عملنا دراسة لاختيار سبع أو ثمانِ سلع أساسية يجب أن يتم النظر بها لدعمها، وكذلك استيراد الكميات الكبيرة في موسمها من الدولة سيكون بسعر أقل، بعكس الشركات الخاصة عندما تستورد 20 ألف طن وغيرها 50 ألف طن ستكون هناك أسعار مختلفة تماماً، ونحن على أمل أن تستجيب الدولة وتعمل على مخزون للقمح.

متابعاً : “يجب أن يتم النظر في موضوع السلع الأساسية التي تهم المواطن لكن الدعم ننظر له إلى أنه من الممكن أن يشكل مشكلة يجب أن تكون الأسعار في متناول الجميع”.

وختم “قدارة” حديثه: الأهم من هذا كله يجب على السلع أن تصل إلى المواطن بأيسر وأسهل الطرق، ويجب على الدولة أن تضع الحلول للمواطن سواءاً بالدعم أو بالإعطاء.

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