الإتحاد الأوروبي في ليبيا يحذر من عواقب تغير المناخ

نشر الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر صفحتهم إن كنت تعتقد أن التغير المناخي غير حقيقي، فكر مجدداً!

وأضافت بالقول: استيقظت العاصمة طرابلس اليوم على عاصفة ترابية تذكرنا بالتغير المناخي وعواقبه التي ستغير الحياة كما نعرفها.

وقد أشارت أن التغير في المناخ سيتسبب موجات جفاف شديدة، وندرة في المياه، وحرائق شديدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات، والعواصف الكارثية، وتراجع التنوع البيولوجي، والتحديات في زراعة الغذاء.

كما اعتبرت ليبيا من أكثر دول العالم تضررا من كارثة المناخ وارتفاع درجات الحرارة ويجب على الليبيين والسلطات الليبية النظر في التغير المناخي والتخطيط للتخفيف من آثاره الشديدة على البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية