السودان: زيادة جديدة في أسعار البنزين

رفعت السلطات السودانية أسعار وقود السيارات للمرة الثانية خلال شهر مارس الجاري، إلى 672 جنيهاً للتر، أي ما يعادل دولاراً ونصف دون الإعلان عن الزيادة التي بدأ تنفيذها السبت.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن الحكومة السودانية تعمل على رفع الوقود بالضغط من ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط، التي وصلت مطلع مارس إلى نحو 140 دولاراً، مدفوعة بالحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تنخفض الأسعار وتتذبذب بين مستويات 98 و120 دولاراً للبرميل.

وتعمل السلطات السودانية على تنفيذ خطة بدأتها العام الحالي لرفع الدعم التدريجي عن الوقود، بسبب أزمة سياسية واقتصادية تعيشها الخرطوم من سنوات، نتج عنها غلاء الأسعار وعدم استقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

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