تأدية القسم القانوني من قبل الموظفين الجدد بفرع هيئة الرقابة الإدارية جنوب طرابلس

قام الموظفين الجدد بفرع هيئة الرقابة الإدارية فرع جنوب طرابلس بأداء قسم اليمين القانوني أمام مدير الفرع ‘‘أبو القاسم التوغار’’، حاثا الجميع على التفاني والإخلاص في أداء مهامهم، والتمسك بنصوص التشريعات، والالتزام بالمسلك الرقابي داخل العمل وخارجه.

وجاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس هيئة الرقابة رقم (25) لسنة 2022م بشأن تفويض مديري الإدارات العامة والمكاتب والفروع ورؤساء الوحدات بالمنافذ بدعوة الأعضاء والموظفين التابعين لهم لأداء قسم اليمين القانوني، وفق ما نصت عليه المادة (19) من قانون إنشاء الهيئة رقم (20) لسنة 2013م.

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