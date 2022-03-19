دعوة أوروبية للتقليل من الاعتماد على الغاز الروسي

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قادة الدول الأوروبية لوضع خطة استراتيجية تضمن توفير الطاقة التي أظهرت عجزاً كبيراً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال سانشيز في مؤتمر “رباعي” شارك فيه قادة إيطاليا والبرتغال واليونان، إلى جانب إسبانيا، إن الخطة المستقبلية ستضع حلولاً عاجلة لأزمة الطاقة والحد من الاعتماد على الغاز الروسي في المنطقة.

وعقب اندلاع الحرب بين موسكو وكييف، قفزت أسعار الغاز مطلع مارس إلى مستويات قياسية، مسجلة صعوداً بنسبة 30%، ليبلغ سعر ألف متر مكعب عند 2400 دولار، فيما أشارت بيانات روسية لشركة “غاز بروم” إلى أن موسكو تمد القارة الأوروبية عبر أوكرانيا بــ103 ملايين متر مكعب يومياً.

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