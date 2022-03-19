“الحويج” يبحث آلية ضبط السوق المحلي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري اليوم السبت 19 مارس 2022 م، وذلك لبحث آلية ضبط السوق المحلي ومراقبة الأسعار .

وتم خلال اللقاء استعراض آلية متابعة ومراقبة الأسعار الاسترشادية للسلع وانسيابها بالسوق المحلي المعتمدة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وسُبل تنفيذها بمشاركة جهاز الأمن الداخلي في ضبط المخالفين والمضاربين بالسوق المحلي بهدف السيطرة على أسعار السلع وتوفرها بالأسواق التجارية.

كما تم مناقشة عدد من الملفات التي تمس المواطن، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارة وجهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي في متابعة الأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين مستوى الخدمات.

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