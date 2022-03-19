“عثمان عبد الجليل” يصرح حيال مقترح الحكومة الليبية لصرف 50 ألف لكل أُسرة

صرّح وزير الصحة بحكومة الاستقرار الليبية والناطق باسمها “عثمان عبد الجليل” في لقاءٍ عبر قناة الوسط حول قرار وزير المالية والتخطيط بحكومة القاضي بمنح 50 ألف أُسرة

وقال: “هذه المنحة صادرة بقرار من البرلمان، وأرى من وجهة نظري أن إعطاء مثل هذه المنحة بصورة مُنظمّة أفضل من توزيع الأموال بطريقة عشوائية التي فاقت المليارات حتى الآن، وستكون الأولوية عبر الأسر ذوي الدخل المحدود التي سنطلّع عليها عبر المرتبات الممنوحة لها”.

مضيفاً : “في كل الأحوال إذا رأينا أنه لا يمكن تطبيقه سنمتنع عن صرفها وسنعتذر لليبيين في حينها مع توضيح الأسباب”.

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