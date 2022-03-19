الحويج يستعين بالأمن الداخلي لضبط الأسعار

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، السبت، آلية متابعة ومراقبة أسعار الاسترشادية للسلع وانسيابها بالسوق المحلي.

واستعرض اللقاء سبل التنسيق بين جهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي في ضبط المخالفين والمضاربين في السوق المحلي، بهدف السيطرة على أسعار السلع وتوفيرها بالأسواق التجارية، ومتابعة الأنشطة الاقتصادية لتحسين مستوى الخدمات.

يُذكر أن الحويج دعا في وقت سابق لتشكيل لجنة من الجهات المختصة، تتولى جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن، مطالباً إعادة النظر في سعر الصرف الأجنبي مقابل الدينار الليبي وإمكانية دعم بعض السلع الأساسية.

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