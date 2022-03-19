اقتصاد

حركة السفن بميناء بنغازي البحري

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 19 مارس 2022 (وال) -صرح رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانئ سمير فرج النبال، بدخول عدد من السفن إلى ميناء بنغازي البحري.

حيث وصلت كل من السفينة ماي فيلد القادمة من تركيا وتحمل (117 ) حاوية، والسفينة آي اف الدرا، القادمة من بورسعيد وتحمل ( 297 ) حاوية، والسفينة اتلانتك نورث القادمة من تركيا، وتحمل ( 204 ) حاوية، السفينة ميروس القادمة من تركيا وتحمل ( 84 ) حاوية، الناقلة قاز فينتشر القادمة من الزويتينة وتحمل ( 3500 ) طن من غاز الطهي، والناقلة جورجيا القادمة من إسبانيا والمحملة ( 32080 ) طن من وقود البنزين.(وال بنغازي) ه ع / س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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