حركة السفن بميناء بنغازي البحري

بنغازي 19 مارس 2022 (وال) -صرح رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانئ سمير فرج النبال، بدخول عدد من السفن إلى ميناء بنغازي البحري.

حيث وصلت كل من السفينة ماي فيلد القادمة من تركيا وتحمل (117 ) حاوية، والسفينة آي اف الدرا، القادمة من بورسعيد وتحمل ( 297 ) حاوية، والسفينة اتلانتك نورث القادمة من تركيا، وتحمل ( 204 ) حاوية، السفينة ميروس القادمة من تركيا وتحمل ( 84 ) حاوية، الناقلة قاز فينتشر القادمة من الزويتينة وتحمل ( 3500 ) طن من غاز الطهي، والناقلة جورجيا القادمة من إسبانيا والمحملة ( 32080 ) طن من وقود البنزين.(وال بنغازي) ه ع / س خ.

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