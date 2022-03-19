“عبد الجليل” يتحدث عن أهداف حكومة الاستقرار ويقول: سيكون الوضع أفضل “عشر أضعاف”مما عليه حالياً

صرّح المتحدث باسم الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “عثمان عبد الجليل في لقاءٍ له ليلة السبت عبر تلفزيون الوسط قائلاً :”أهداف الحكومة الرئيسية هي إيصال البلاد للانتخابات، تسهيل الخدمات للمواطنين، توحيد المؤسسات وإذا تمكنا من ممارسة عملنا ستكون هذه الحكومة الأولى التي تشتغل في كامل البلاد منذ 2014”.

مضيفاً :”بالنسبة لي كوزير سأعمل على تطوير القطاع الأهم لكل الليبين من الطفل وحتى الشيخ وهو”الصحة” سيشهد تطويراً بشكل كبير، كذلك الكهرباء والتعليم، وأستطيع أن أقول “بكل ثقة” سيكون الوضع على الأقل “عشرة أضعاف” أفضل من الوضع الحالي”.

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