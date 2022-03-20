المتحدث باسم حكومة الاستقرار : حكومتنا لن تعمل دون ميزانية وصرف الأموال بهذه الطريقة أدّى بنا إلى استنزاف موارد الدولة

تحدّث الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “عثمان عبد الجليل” في لقاء متلفز عبر قناة الوسط قائلاً :”هذه الحكومة لن تعمل دون ميزانية معتمدة، وهي ميزة مهمة تساعد على القضاء على الفساد بنسبة 50 % .
مضيفاً: ستكون كل المصروفات تحت أبوابها الموضوعة فيها وكل شي يمكن مراقبته؛ وليس كما يحدث الآن بالصرف كتلة واحدة ويتصرف فيها الأشخاص على “نزواتهم” بإعطاء المبالغ متى أرادوا.
وتابع:”لاتُدار الدولة بهذه الطريقة دون حسيب أو رقيب مما أدّى إلى استنزاف للموارد، والنتيجة رجعت على المواطن ونشاهد اليوم أسعار المواد الغذائية إلى أين وصلت”.
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