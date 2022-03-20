خاص.. المحاكم الأسبانية تستدعي المدير السابق لشركة الحمراء والمرشح الرئاسي السابق “حكيم بعيو”

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن مصادرها بالشركة الليبية للإستثمارات عن استدعاء المحاكم الأسبانية للمدير السابق لشركة الحمراء عبد الحكيم بعيو والمرشح للرئاسة .

وذلك بقضية تشمل التهديدات وسرقة المال العام ، وغيرها من العديد من القضايا ، حيث تم تقديم أوراق القضية من قبل الموظف بشركة الحمراء “خالد عزوز” وفق المصادر بشركة الاستثمارات .

كما تم الاعلان بأن شركة الحمراء مفلسة بعد أن تم سرقتها من قبل بعيو وهي مديونة للحكومة الأسبانية، وفق المصادر.

يذكر أن “بعيو” قد تم استدعائه سابقاً من قبل القضاء الليبي ، بالإضافة أنه تم نشر عدة مستندات تثبت تورطه في قضايا سرقة أموال شركة الحمراء التابعة للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية .

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