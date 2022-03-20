عبد الجليل يوضح مصير صرف منحة 50 ألف لكل أُسرة

صرّح وزير الصحة والمتحدث باسم الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب، عثمان عبد الجليل، حول قرار وزير المالية والتخطيط بحكومة القاضي بمنح 50 ألف أُسرة.

عبد الجليل، وفي تصريحات تلفزيونية، قال: “هذه المنحة صادرة بقرار من البرلمان، وأرى من وجهة نظري أن إعطاء مثل هذه المنحة بصورة مُنظمّة أفضل من توزيع الأموال بطريقة عشوائية التي فاقت المليارات حتى الآن، وستكون الأولوية عبر الأسر ذوي الدخل المحدود التي سنطلّع عليها عبر المرتبات الممنوحة لها”.

وأضاف: “في كل الأحوال إذا رأينا أنه لا يمكن تطبيقه سنمتنع عن صرفها وسنعتذر لليبيين في حينها مع توضيح الأسباب”.