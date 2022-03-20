«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 20 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 20 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6501 دينار مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1392 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1278 دينار، والليرة التركية 0.3141 دينار، والدولار الكندي 3.6893 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2396 دينار، والدرهم الإماراتي 1.266 دينار، والدينار التونسي 1.577 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4757 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 20 مارس 2022: