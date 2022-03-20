لليوم الثاني.. حالة الطقس تعطل صادرات النفط من ليبيا

أفاد مراسل 218 باستمرار توقف عمليات تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي وميناء الزاوية، لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد ليبيا حالة عدم استقرار جوي منذ السبت، تسببت في ارتفاع مستوى الموج نتيجة لسرعة الرياح، التي قال مركز الأرصاد الجوية قد تصل إلى 60 كيلو متراً في الساعة، مرجحا أن تستمر حتى يوم الاثنين من نفس الأسبوع.

وتطالب الموسسة الوطنية للنفط بشكل متكرر، الحكومة بضرورة صرف الميزانيات للقيام بعمليات صيانة للموانئ والحقول، لتعزيز وتطوير البنية التحتية والرفع من الإنتاج الذي بلغ مستويات 1.233مليون برميل حتى منتصف مارس.

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