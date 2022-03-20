وزارة المالية : هناك صفحات “مزوّرة” تتحدث باسم الوزارة وتنشر أخباراً كاذبة لمتابعيها

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها تنوّه إلى وجود صفحة مزوّرة تحمل نفس اسم صفحة الوزارة.

أيضاً تضع نفس الشعار وتروّج لأخبار كاذبة، مشيرةً إلى عدم التعامل مع مثل هذه الصفحات المشبوهة.









يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية