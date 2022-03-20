اقتصاد

نقابة خبازي سبها: نحذر من كارثة إنـسانية نتيجة غلاء الأسعار ونقص الدقيق في الجنوب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

حذر رئيس نقابة الخبازين بسبها ناجي الصغير الأحد، من كارثة إنسانية؛ نتيجة الغلاء في الجنوب.

الصغير، في تصريح للرائد، قال، إن سعر قنطار الدقيق في سبها وصل إلى 300 دينار، مشيرًا إلى أن أسعار الزيت تجاوزت اليوم 150 دينارا، إضافة إلى الزيادة في كل مكونات الرغيف.

وأوضح الصغير أن القادرين على توفير الدقيق بالأسعار المرتفعة مستمرون في تصنيع الرغيف، أما البقية فقد اضطروا لإغلاق أفرانهم.

يشار إلى أن رئيس نقابة الخبازين بسبها ناجي الصغير أكد في تصريح سابق للرائد أنهم وجهوا كتابا لرئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد للنظر في الوضع الكارثي، في المنطقة الجنوبية، ولكن لم يتلقوا أي رد منهم.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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