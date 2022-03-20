“شكشك” يفتتح مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي) الاجتماع (63) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية

شارك رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” صباح اليوم الأحد في افتتاح الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، ويشارك في هذا الاجتماع قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمجلس.

كما أكد رئيس ديوان المحاسبة القطري، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في كلمته الأولى في الاجتماع على صمود المنظمة وتماسك عملها، رغم الهزات التي شهدها العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا حيث واصلت عملها بجديّة وثبات وبنسق أرفع من أجل تنفيذ البرامج المقرّرة وفقا لمتطلبات وظروف المرحلة.

وقد تناول تقرير رئيس محكمة الحسابات التونسية الامين العام للمنظمة الإشارة إلى الإنجازات الكثيرة للمنظمة ومن أبرزها تركيز منصة التعلّم الالكتروني وتعزيز الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة وتنشيط القنوات الاتصاليّة وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من التقدم التكنولوجي من خلال تشكيل مجموعة عمل تعنى بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات.

ومن أبرز المواضيع التي سيناقشها المجلس في اجتماعاته وعلى مدار يومين، هي متابعة نشاط المنظمة منذ الاجتماع الثاني والستين، والنظر في نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشكلة من قبل المنظمة، ضمن المجالات المتصلة ببناء القدرات والمعايير المهنية والرقابية، والتنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي.

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