خاص.. وكيل وزارة المالية يؤكد إحالة مخصصات منحة الأولاد لحساب الشؤون الاجتماعية لصرفها .. ويكشف التفاصيل

كشف وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية “إبراهيم عكرة” يؤكد حصرياً لصدى الاقتصادية إحالة مخصصات منحة الأولاد للربع الاول من السنة إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرفها.

وجاري العمل لإحالة 6 أشهر التالية وفق تصريحه الخاص لصحيفة صدى الاقتصادية.

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