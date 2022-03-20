انطلاق الحملة الوطنية للقضاء على التوصيلات غير الشرعية 

طرابلس 20 مارس 2022 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انطلاق الحملة الوطنية، لتحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية في كافة المناطق، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

ودعت الشركة كافة الجهات والمواطنين للتعاون مع فرقها الفنية المكلفة، بإزالة هذه التوصيلات غير شرعية، والإبلاغ عن الاعتداءات على شبكات وخطوط الكهرباء.

هذا وأظهرت الصور التي نشرتها الشركة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، الفرق الفنية للشركة، وهي تقوم بإزالة التوصيلات غير الشرعية، وقطع التيار الكهربائي عن الخطوط الكهربائية المخالفة. (وال _ طرابلس)

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