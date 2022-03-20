“الزاوية لتكرير النفط” تؤكد على استمرار تدفق منتجات مصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية إلى السوق المحلي

أكدت شركة الزاوية لتكرير النفط بأن عمليات الإنتاج مستمرة لمختلف المنتجات وبالمواصفات القياسية العالمية وأنها تعتمد في استمرار الإنتاج على تنافسية منتجاتها وثقة المستهلك المحلي في جودة زيوتها .

وذلك بعد استئناف عمليات التشغيل بمصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط لإنتاج مختلف أنواع الزيوت المعدنية، من زيوت محركات البنزين والديزل وزيوت الهيدروليك والزيوت البحرية وزيوت الصناعات الثقيلة وانطلاق عمليات تسويق الإنتاج .

الجدير بالذكر أن المصنع وفي الفترة القريبة القادمة سيشرع في إنتاج زيوت الثريا بالمواصفة 10W40 Semi-Synthetic لتلبية حاجة محركات السيارات الأحدث في السوق الليبي، وأنها ستستمر في العطاء وتأمين احتياجات السوق المحلي من الزيوت المعدنية ولكافة القطاعات بالجودة المعهودة .

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