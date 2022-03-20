رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوجه الجهات المعنية بضبط السلع ومراقبة أسعارها

طرابلس 20 مارس 2022 ( وال ) – وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ” كافة الوزارات بتقديم الخدمات وتوفير التسهيلات اللازمة والمطلوبة للمواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وشدد ” الدبيبة ” خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأحد، على ضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بضبط السلع وأسعارها، وأن يعمل جهاز الحرس البلدي بكل طاقته بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة الأسعار في كافة أرجاء البلاد.

كما وجه، وزارة المالية بضرورة التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات لصرف المرتبات والمنح وكافة العلاوات المقررة لعدد من شرائح المجتمع في حينها، مشدداً على جميع الوزارات بضرورة متابعة الخطط وحل المختنقات أمام المواطنين، والتقرب منهم أكثر والإستماع لمشاكلهم بشكل دائم ومستمر. (وال _ طرابلس)

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