الجبو: قرار الدبيبة بزيادة المرتبات خطوة عاطفية أكثر من كونها علمية

قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو الأحد، إن قرار الدبيية بزيادة المرتبات يعد خطوة عاطفية أكثر من كونها علمية، وهي في الواقع ليست حلا للمشكلة.

وأضاف الجبو في تصريح للرائد أنه بدل زيادة المرتبات يجب النظر بما يقوم به مصرف ليبيا المركزي بخصوص السياسة النقدية، واتخاد قرارات شجاعة بشأن تخفيض سعر الصرف.

ورأى الجبو أنه على مصرف ليبيا المركزي عقد اجتماع واتخاذ قرار بتخفيض قيمة الدولار مبدئيا بـ 4.25 دنانير وبعد ثلاثة شهور يصبح بـ 4 دنانير وخلال سنتين قد يصل الدولار إلى 2 دينار، وبالتالي ستستعيد العملة الليبية قوتها.

وتابع الجبو ” زيادة المرتبات لن تُحقق شيئا، بعض التجار والسماسرة والمُهربين والخارجين عن القانون مُستعدون لرفع الأسعار بنسبة 40% عندما يشاهدون ازديادا في المرتبات”

وأكد الجبو أن السوق الآن في حالة تردٍ ولا يوجد سلطة رقابية تستطيع السيطرة على الأسعار والحرس البلدي عاجز؛ لأن قانون التجاري الليبي رقم 23 لا يسمح بمراقبة الأسعار، ولا توجد هناك أسعار فهي متروكة للعرض والطلب، وفق قوله.

وأوضح الجبو أن العملة الليبية فقدت قدرتها الشرائية وضعفت أمام الدولار ، مشير ا إلى أن كل ما ازدادت المرتبات كلما ازداد التضخم في الأسعار، مشددا على أن الحل هو العودة إلى تقوية الدينار الليبي.

وبيّن الجبو أن الأمور ستتردى أكثر في شهر رمضان إذا لم تتخذ الدولة إجراءاتها عن طريق الحرس البلدي لتوقيف هؤلاء المستغلين وبعض التجار. قائلا “بدل ما تطعم الفقير علمه كيف يصطاد”.