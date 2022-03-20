البريقة للنفط تضع برنامج لتغطية احتياجات غاز الطهي خلال شهر رمضان

طرابلس 20 مارس 2022 (وال) _ شرعت إدارة عمليات طرابلس بمستودع الهاني النفطي، في تفعيل برنامج عمل طيلة شهر رمضان الكريم، لتغطية احتياجات المواطن من غاز الطهي، والبدء بنظام عمل الورديات اعتبار من مساء أمس السبت الموافق 19 مارس الجاري.

وأوضحت شركة البريقة في منشور لها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل ” فيسبوك ” أنه وفق برنامج العمل الجديد فقد تم فتح وردية ليلية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وليصل الإنتاج اليومي إلى جانب الإضافات إلى ما يقارب الـ (8000) أسطوانة غاز طهي يومياً، مما سيسهم أيضا في توفير رصيد احتياطي من خلال إضافة ورديات العمل الليلية. (وال _ طرابلس)

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