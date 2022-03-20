تفاوت سقوف السحب بالمصارف التجارية في ليبيا

تواصل المصارف التجارية في عموم ليبيا توزيع السيولة النقدية، فيما رفع بعض منها سقوف السحب تزامنا مع قرب شهر رمضان.

وأفاد مراسلو قناة 218، بأن سقف السحب في فروع مصرف الجمهورية بالعاصمة طرابلس يتراوح بين 2000 و 10000 دينار لكل حساب، فيما تعمل فروع المصرف التجاري الوطني على توزيع السيولة النقدية بسقف سحب قدره 2000 دينار، وأن فروع مصرف الصحارى تعمل على توزيع الأموال لأصحاب الحسابات الجارية، بسقف سحب 1000 دينار للفرد.

وبحسب شبكة مراسلي قنوات 218 فإن فروع مصرف الجمهورية في طمزين وكاباو مستمرة في توزيع الأموال، محددة السحب عند 2000 دينار، بينما يسمح فرع تندميره بسحب 3000 دينار، في حين حددت إدارة مصرف الجمهورية في بدر السحب عند 1000 دينار.

وتفاوتت سقوف السحب في مدينة الزاوية، حيث يمكن لعملاء مصرف الوحدة فرع الحرشة سحب 1000دينار، بينما يستمر فرع الجمهورية في المنطقة نفسها بتوزيع السيولة بمقدار 3000 دينار للفرد.

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