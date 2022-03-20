اجتماع لمناقشة العديد من المشاريع الاستثمارية في عدة مجالات والتي تخص وتهتم بالعقارات والمقاولات العامة بين البلدين

اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” اليوم الأحد، مع مساعد رئيس مجلس إدارة شركة “أيوبكو” المصرية المتخصصة في الاستثمار العقاري والمقاولات والمدير العام للشركة، وبحضور، والمدير العام للهيئة “عبد العزيز الشاوش”ورئيس قسم الاستثمار بالهيئة “عبد الله البولي” .

تناول الاجتماع مناقشة العديد من المشاريع الاستثمارية في عدة مجالات والتي تخص وتهتم بالعقارات والمقاولات العامة مما يساهم في النهوض بالإعمار بين الدولتين ( ليبيا ومصر ) وإقامة وتنفيذ عدد من المشاريع العقارية في المستقبل.

حيث تم التعريف بالقوانين الاستثمارية في ليبيا والتسهيلات للإجراءات القانونية المتبعة، وكذلك تم طرح العديد من الأفكار والمشاريع والأمور الاستثمارية التي من شأنها خدمة ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال.

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