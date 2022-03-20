المنفي يستعرض مع الكبير نتائج زيارة الأخير للولايات المتحدة

عرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تفاصيل زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التي أجراها في الأسبوع الثاني من مارس الجاري أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماع موسع عقد الأحد بطرابلس.

وتطرق الكبير إلى مستجدات توحيد مجلس الإدارة بجهود محلية ومشاركة دولية وإشراف من شركة ديلويت المتخصصة في المراجعة المالية.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن المنفي أكد استمرار دعمه لعملية توحيد المصرف بهدف ضمان استقرار السياسة النقدية والاقتصادية في ليبيا.

ويعيش مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2014 على وقع انقسام سياسي، ما تسبب في ارتفاع الدين العام وزيادة العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي وغلاء في الأسعار وارتفاع نسب التضخم العام.

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