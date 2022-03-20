عقيلة يستعرض مشروع الميزانية العامة مع وزير مالية الحكومة الليبية

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، معالي وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، الأحد، في مدينة القبة.

واستعرض الطرفان في اللقاء الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حول مشروع الميزانية العامة للدولة من قبل الحكومة الليبية بعد دراستها مع رئيس الوزراء فتحي باشاغا، والتي أكد حماد تنفيذها عقب تسلم الحكومة مهامها من داخل العاصمة طرابلس.

وأوضح رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي في تصريحات صحفية أنه قد تم الاتفاق على ضرورة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال، وتنفيذ جدول موحد للمرتبات بما يحقق العدالة الاجتماعية بعد إحالته رسمياً من الحكومة.

كما تم عرض الخطة المالية للحكومة تجاه دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير مشروعاتها بما يضمن زيادة الإنتاج حسب الخطط التي تعمل عليها المؤسسة الوطنية للنفط، حسب ما صرح به الصافي.

وأكد الطرفان على ضرورة توطين العلاج بالداخل وتقديم الدعم اللازم لمرضى الأورام والمراكز التخصصية وزراعة الأعضاء، ودعم الرعاية الصحية حسب خطط وزارة الصحة بالحكومة.

كما تم استعراض الخطوات المتبعة للاستمرار في صرف علاوة الزوجة والأبناء، والاستمرار في صرف منحة الزواج، وإيجاد آلية تنفيذ قانون رقم (6) لسنة 2021 في أول اجتماع لرئاسة الوزراء، بالإضافة لتطبيق زيادة المرتبات التي لم تطبق من الحكومات السابقة وتضمينها بقانون الميزانية العامة لسنة 2022، مع التشديد على ضرورة دعم القطاع الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المجتمعي لتوفير الظروف الملائمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وختم الصافي تصريحاته، بالتأكيد على اتفاق الطرفين على التواصل الدائم مع الأجهزة الرقابية تطبيقاً لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد حرصاً على الصالح العام.

جدير بالذكر أن وزارة المالية في الحكومة الليبية قد أصدرت منشورها الأول في 15 مارس الجاري، والذي طالبت فيه الوزارات المستحدثة والهيئات والمؤسسات العامة بإعداد مقترح مشاريع ميزانياتها، شريطة اتّباع التوجيهات والقواعد العامة التي تتبع في تقديرات ومصروفات الميزانية للسنة المالية الجديدة.

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